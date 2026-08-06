人口贩运和性剥削在瑞士猖獗

人口贩运和性剥削在瑞士猖獗。 Keystone-SDA

性剥削和劳动剥削在瑞士依旧是一大严峻问题。2025年，共有532名受害者(绝大多数为女性)获得了援助机构的救助。此外，虽有约87起涉嫌人口贩运的刑事诉讼程序正在审理中，但其中仅有极少数案件获得了最终裁决。

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瑞士反人口贩运非政府组织联盟(Plateforme Traite)近日宣布，其旗下的受害者援助机构在2025年共对380多名疑似受害者进行了初步面谈，最终识别出192名新增人口贩运受害者。

在这些新增受害者中，55%属于性剥削人口贩运受害者，42%属于劳动剥削受害者，另有3%遭受了其他形式的剥削。

瑞士反人口贩运非政府组织联盟指出，虽然疑似受害者的送诊和通报人数在持续上升，但最终识别受害者人数与往年相比基本持平。这些新增认定的受害者分别来自79个不同的国家，其中绝大多数为女性(占70%)。而在过去一年里，以哥伦比亚、尼日利亚和巴西籍的受害者最为常见。

在本报告年度内，该联盟还首次收集了受害者提起刑事控告的数据。数据显示，反人口贩运非政府组织联盟的五家成员机构在2025年共记录了87起在审的人口贩运刑事诉讼案，其中有68起针对犯罪嫌疑人的控告是于同年正式提起的。

犯罪分子往往逍遥法外

联盟强调，人口贩运罪的判决人数依然极少。自2006年人口贩运罪被正式纳入《瑞士刑法典》以来，平均每年仅有10起人口贩运判决最终生效。

极低的定罪率表明，在该司法体制下，许多受害者依然无法伸张正义，大量犯罪分子仍旧逍遥法外。

造成这一局面的原因，一方面是刑事司法系统中相关办案人员缺乏专业意识与知识；另一方面则在于《刑法典》中人口贩运相关条款的文本表述。瑞士反人口贩运非政府组织联盟批评指出，该法条对人口贩运的犯罪构成要件(即刑法规定的认定犯罪成立所必需的主客观事实特征)界定不够清晰，在劳动剥削领域的定义尤其模糊。