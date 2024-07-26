人类正遭逢极端高温大流行 联合国秘书长示警

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（法新社纽约联合国总部25日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，人类正苦尝「极端高温大流行」，呼吁采取行动减缓因气候变迁加剧的热浪冲击。

古特瑞斯说：「数十亿人正面临极端高温大流行─在日益致命的热浪中受苦；全球气温超过摄氏50度的地方随处可见，这温度已达开水沸点的一半。」

根据欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service,C3S）的数据显示，7月21、22和23日是全球有史以来记录到最热的3天，其中22日创下摄氏17.16度（华氏62.9度）的全球地表均温最高纪录。

古特瑞斯再次呼吁世人戒断化石燃料「成瘾」，说「今天，我们关心的是极端高温带来的影响，但别忘了，气候危机还有许多毁灭性症状，例如越来越猛烈的飓风、洪水、干旱、野火及海平面上升等，族繁不及备载」。

他强调，要应对这些症状，「我们需要对抗一种病：一种疯狂燃烧我们唯一家园的病、一种对化石燃料成瘾的病、一种对气候变迁不作为的病」并特别呼吁20国集团（G20）拿出行动。

尽管2023年目前是有史以来最热一年，2024年仍可能再创新猷，气温超过摄氏40度（华氏104度）的情况只会越来越普遍。