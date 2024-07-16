人道团体批以色列祭围困战术 援助加萨愈来愈难

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（法新社巴黎15日电） 13个非政府组织（NGO）今天警告，人道团体要进入饱受战争摧残的加萨变得愈来愈困难，并指控以色列军队阻挡当地民众迫切需要的援助物资进入这处遭围困的巴勒斯坦领土。

人道主义组织谴责「以色列有系统地阻挠援助物资运送，且持续攻击人道援助行动」，并称以方仅协助他们完成115项援助计画中的53项，不到一半。

这些援助团体抨击以色列在与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）的冲突中，对加萨使用「围困战术」。

援助团体表示，加萨走廊240万人口中，绝大多数栖身在所谓的「人道主义区」，这个地区如今却成了「活跃战斗区」且「极度不安全」。

这些团体也批评以色列轰炸供流离失所巴勒斯坦人避难的联合国学校。过去9天，至少有6所学校遇袭。

一份总结13个非政府组织看法的新闻稿警告：「最近发生的这些事件正在加剧人道灾难，与此同时，非政府组织正持续对抗以军不断针对陆地行动强加的障碍。」

这些非政府组织包括国际扶贫组织「乐施会」（Oxfam）、「无国界医生组织」（Doctors Without Borders）、「拯救儿童基金会」（Save the Children）和「挪威难民理事会」（Norwegian Refugee Council）。（实习编译：张威蓁/核稿：刘文瑜）