人道工作者在加萨遇难 拜登批以色列未做到保护之责

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（法新社华盛顿3日电） 以色列袭击加萨造成7名人道工作者丧生后，美国总统拜登说重话抨击以色列，说以色列在保护这些人员方面做得不够。

粮食援助慈善团体「世界中央厨房」（World Central Kitchen, WCK）车队1日在加萨（Gaza）走廊城镇迪尔巴拉（Deir al-Balah）遇袭，造成7人遇害。

根据世界中央厨房说法，殉职人员来自澳洲、英国、巴勒斯坦和波兰，另有人有美国和加拿大双重国籍。

拜登在声明中说：「这样的事件根本不该发生。以色列在保护平民方面做得也不够。」

拜登表示，他对世界中央厨房人道工作者殉职感到「震怒和心碎」。他并补充说，在巴勒斯坦领土上分发援助物资一直都很困难，当中就是「因为以色列没有采取足够措施，保护试着向巴勒斯坦民众提供急需援助的人员」。

拜登在措辞强硬的声明中表示，以色列针对这次袭击的调查工作「必须迅速、究责，并将调查结果公诸于世」。

拜登表示，这次人道工作者殉职并非「单一事件」。联合国表示，加萨战争已造成近200名援助人员丧生。

拜登在声明中说：「就以援助人员死亡案例来说，这次（加萨）冲突是近年有记忆以来人数数一数二多的一次。」