仇女标签撕不掉 川普少不了挨贺锦丽穷追猛打

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿22日电） 被控性行为不端、长年外遇、限制堕胎、性别歧视，川普女性问题缠身，民主党人或可就此放手一搏，让贺锦丽在这方面穷追猛打。

法新社报导，川普2016年被民主党对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）指控仇女，现在也面临贺锦丽的类似攻击。希拉蕊是美国至今唯一获主要政党提名为总统候选人的女性，而贺锦丽越来越有可能成为第2位。

川普妇女票能不能增加，攸关共和党赢不赢得下11月大选。他2020年败给拜登时，女性票仅拿42%，拜登拿了57%。

上周在密尔瓦基举行全国代表大会时，共和党倾全党之力，努力想软化这位78岁亿万富翁的粗暴形象，除了前任和现任同事不吝大力吹捧，川普几位女性家族成员也被请来站台。

川普长孙女凯伊（Kai Madison Trump）分享「一个普通的爷爷」的故事，说他「会趁我爸妈不注意的时候拿糖果和汽水给我们」。

如此称许，与川普被大众认定为性掠夺者的形象大相迳庭。他炫耀自己对女性毛手毛脚的「事迹」，他的不忠更是天下皆知。据称他与成人杂志「花花公子」（Playboy）女郎以及情色女星有染，欺骗了第3任妻子梅兰妮亚（Melania Trump）。

●「肥猪」、「狗」、「邋遢」

去年，川普性侵作家卡洛尔（E. Jean Carroll）罪名成立，法官称川普「强暴」，在这起诉讼须赔偿卡洛尔8800万美元。

首度争取提名初选期间，川普批评共和党唯一女性竞争对手的样貌，还暗示另一位对手德州联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）的夫人很丑。

几年前，他曾在霍华德史登（Howard Stern）的节目中，吹嘘自己跟着环肥燕瘦的选美佳丽进入更衣室。

选民们也没忘记，2015年，川普在一场初选辩论中发言惹议。当时提问人凯利（Megyn Kelly）要求川普说明，为何会用「肥猪」、「狗」、「邋遢」、「让人感到恶心的动物」等文字，来形容他不喜欢的女性。

川普对这个问题颇有微词，后来他说，凯利「身上各个地方都有血流出来」。

川普胜选后，多达500多场女性游行抗议活动在美国和数十个外国城市上演。

川普否认从猥亵、骚扰到强暴的十多条不当性行为指控。2017年川普白宫的官方立场是，这些女性都在说谎。

●难对付的女对手

投票推翻联邦堕胎保障的最高法院法官之中，有3位是川普任命。

而贺锦丽不仅曾任检察官，曾以诈欺和性侵罪名关押男性，也大力支持堕胎。

政治策士、谘询公司Espora执行长古提瑞兹（Sergio Jose Gutierrez）表示，虽然贺锦丽可能很难与温和派以及年长女性打交道，但2020年郊区女性和职业妇女组成的民主党联盟，可以帮她打进这块。

古提瑞兹说：「小镇选民、银发族和经济保守派依旧是川普的铁票，但要和一位很难对付的女性对打，他得要好好适应才行。」