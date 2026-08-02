今年第5度 古巴电网再故障 5省陷入黑暗

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（法新社哈瓦那1日电） 古巴国家电力公司宣布，由于古巴再次发生电网故障，哈瓦那及古巴西部其他地区今天陷入一片黑暗。

古巴国营的联合电力公司（Union Electrica de Cuba, UNE）在社群平台X表示，当地时间下午6时7分，电网发生「局部瘫痪」，导致15个省分中有5个省停电。

古巴正陷入数十年来最严重的经济危机，美国总统川普1月实施燃料封锁，使情势进一步恶化。这项措施是华府施压行动的一环，目标是结束古巴长达60年的共产统治。

联合电力公司表示，燃料短缺已使全国电网更容易发生停电，也让通常仰赖柴油运转的紧急发电机几乎无法派上用场。

近几周，古巴部分停电事件在首都哈瓦那持续超过30小时，其他地区则停电数日。这个岛国人口约940万。

自2026年初以来，古巴已发生5次全国性大停电，其中3次集中在7月短短10天内。若自2024年底算起，这类全国大停电已累计高达10次。

自今年初以来，华府与哈瓦那关系一直紧张，特别是在美军于1月初将委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）自卡拉卡斯抓捕至美国面临联邦起诉后，双边关系更是急转直下。

马杜洛长期以来一直是古巴的坚定盟友。

华府仅批准了一艘载有10万吨原油的俄罗斯油轮于今年3月抵达古巴，但这批石油储备目前早已消耗殆尽。

除了实施石油封锁外，川普政府也加强对古巴国营企业的制裁，促使许多外国企业暂停在当地营运。