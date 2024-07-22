从川普遇刺到拜登退选 美国大选惊奇8天

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（法新社华盛顿21日电） 如果说一个星期在政界来说已经是很长的时间了，那过去8天的美国总统选战，必定是一场史诗般的戏剧。

拜登今天做出退选的惊人决定，为从川普遇刺事件开始的一周画上句点。法新社整理本周事件时间轴如下：

● 13日：川普险遭暗杀

共和党候选人川普在宾州造势大会遭遇暗杀，大难不死。当特勤局人员匆忙护他下台时，这位右耳见血的候选人不屈服地握拳振臂，照片刊出后让支持者士气大振。

● 15日：共和党全国代表大会开始

川普现身共和党全国代表大会（Republican National Convention），宣布副总统搭档人选是俄亥俄州联邦参议员范斯（J.D. Vance）。

● 17日：拜登压力山大

6月27日与川普辩论表现奇差后，拜登支持率持续下滑，民主党人忧心拜登81岁的高龄，也愈来愈怀疑他能否击败川普，再当4年总统。

民主党众议员谢安达（Adam Schiff）等党内人士敦促拜登退选，他们盛赞拜登，但表示「我们的国家正站在十字路口」。

拜登确诊COVID，被迫取消竞选活动，回到德拉瓦州家中养病。他在当天发布的访问中表示，如果出现「健康状况」，可能重新考虑竞选。

● 18日：民主党党内支持力道减弱

民主党党内出现支持力道减弱的新迹象：前众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）据说告诉众院民主党人，拜登可能很快就会被劝退。

据报导，曾是拜登老板的前总统欧巴马告诉盟友，拜登应该认真考虑能不能再选下去。

另一方面，拜登在密尔瓦基共和党全国代表大会上接受提名，并向欣喜若狂的人群承诺，他们可以期待11月有「令人难以置信的胜利」。

● 19日：大赌注

随着劝退拜登的议员多达25人，拜登再次坚称会选到底，「赌注很大，选择很明确。齐心协力，我们一定会赢」。

● 20日：「民主子弹」

在暗杀未遂后的首次造势大会上，川普对摇摆州密西根州支持者说：「我为民主挨了子弹。」

他还嘲笑民主党的领导危机：「他们不知道他们的候选人是谁。」

● 21日：拜登的重大决定

与民主党结盟的无党派参议员曼钦（Joe Manchin）加入敦促拜登退选行列。

美东时间21日下午1时46分（台北时间22日凌晨1时46分），拜登在社群媒体发布令人震惊的声明，宣布退选。