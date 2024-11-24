从欧洲歌唱大赛经费到房东权利 瑞士公投案结果将出炉

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（法新社日内瓦24日电） 瑞士今天将就欧洲歌唱大赛在巴塞尔举行之拨款、高速公路拓宽、房东权利，以及隧道兴建等诸多公共事务进行投票，预计结果今天稍晚公布。

瑞士公共事务无论大小经常以公投决定。由于大多数选民将透过邮寄方式提前投票，因此投票站只开放几小时至中午为止。

瑞士歌手尼莫（Nemo）今年以The Code一曲赢得欧洲歌唱大赛（Eurovision Song Contest）冠军，瑞士也因此获得明年赛事主办权，瑞士北部与法德接壤边境的巴塞尔（Basel）被选为下届赛事举办地点。

但是极端保守、持基督教基本教义路线的小党「瑞士联邦民主联盟」（Federal Democratic Union of Switzerland）取得足够联署，将当局为欧洲歌唱大赛所核之3496万瑞士法郎（约新台币12亿7000万元）经费交付公投，以决定是否拨用。

瑞士选民对税收支出向来拥有直接发言权，有些人不满欧洲歌唱大赛的潜在成本以及赛事期间所带来的骚扰。

2025年欧洲歌唱大赛媒体负责人伊斯特曼（Edi Estermann）向法新社表示，如果选民投票拒绝拨款，「欧洲歌唱大赛的规模将大幅缩减」，「原计划持续10天左右的活动，将缩减为一场周六晚间的大型电视节目」，主会场之外不会有任何公共活动。

瑞士这次的公投还包括拓宽高速公路，以及在巴塞尔的莱茵河下方、圣加伦邦（St. Gallen）与沙夫豪森邦（Schaffhausen）兴建隧道。这些计画预计耗资49亿瑞士法郎（约新台币1785亿元）。

瑞士还将就两项给予房东更大弹性的单独提案进行投票，一项是关于租约终止，另一项是关于限制转租。瑞士有近60%的人都是房客。