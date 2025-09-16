The Swiss voice in the world since 1935

从维安到收垃圾　国民兵进驻华府无所不包

（法新社华盛顿16日电） 从阻止斗殴、确认抢劫嫌犯身分到清运垃圾跟移除涂鸦，美国国民兵部队正在首都华府执行一项混合维安与清扫工作的独特任务。

尽管警方统计资料显示华府的暴力犯罪事件有所减少，美国总统川普（Donald Trump）约1个月前仍派兵进驻华府，协助打击他声称达到失控状态的犯罪情形。

华府目前约有2300位军人驻守，逾半是来自8个共和党执政州，其余则是来自华府国民兵（National Guard）部队。

国民兵的华盛顿特区联合特遣部队（Joint Task Force-DC, JTF-DC）发言人表示，他们的任务是确保「纪念建物安全、社区安全巡逻、保护联邦设施、执行交通管制以及区域美化」。

这名发言人指出：「国民兵成员将发挥显着的犯罪威慑力，而非从事逮捕、搜索或直接的执法行动。」

JTF-DC发布的声明揭露部队日常工作缩影，例如本月12日，国民兵在地铁站应对一起原本可能演变为大规模枪击的案件，并封锁该地区。

国民兵部队也参与城市清洁计画，这是川普提出的另一项目标。

根据JTF-DC，截至本月15日，部队清运了900袋左右的垃圾，铺设逾535立方公尺的覆土，移除5大卡车的植物废料，并粉刷近90公尺的围栏。

华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）高级顾问坎西恩（Mark Cancian）谈到，从疫情期间分发传单、铲雪到开公车，国民兵经常「被派去执行各种任务」，尽管这些不是他们的典型工作。

部队进驻华府相当具有争议性，而根据一份本月被误传给记者的文件，JTF-DC也清楚意识到这点。

这份文件是评估媒体与网路舆论的每日摘要，其内容写道「热门影片显示居民的反应是担忧和愤怒」，并提及「疲惫、困惑和士气低落－『只是在做园艺』，任务不明确、军民之间产生嫌隙」。

