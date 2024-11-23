从预算到债务 川普新财长面临急迫挑战

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统当选人川普提名避险基金经理人班森特（Scott Bessent）担任财政部长，一旦他确定上任，将得推动川普承诺的减税、为大徵关税政见出主意，并应对美国膨胀的债务。

法新列出班森特若上任后立刻将面临的4大挑战。

●经济政见

安永联合会计师事务所（Ernst & Young，EY）首席经济学家达科（Gregory Daco）告诉法新，班森特将面临的一项迫切问题，是「如何想办法满足（川普）希望加强保护主义的愿望，同时避免爆发全球贸易战」。

达科表示，川普（Donald Trump）的财政部长很可能得确保贸易政策「能让贸易伙伴间有协商空间，而不会对（美国）经济造成过度伤害及引发通货膨胀压力」。

●债务上限

提高政府债务上限成为美国民主共和两党近几年争执不休议题。在相关讨论还在进行同时，美国财政部也得确保国家持续支付帐单。

由于白宫与美国国会参众两院如今全都由共和党掌控，分析师预料债务上限提高势在必行。

不过，布鲁金斯研究所（Brookings Institution）高级经济研究员魏塞（David Wessel）认为，一些国会议员可能希望获得相应妥协，财政部长将在谈判交换条件时扮演要角。

●减税

选民对经济情况感到不满，成为决定本次美国大选结果的关键因素，因此延长减税势必将成为新任财政部长优先要务之一。

但挑战在于，在推行相关政策的同时，也要让美国经济保持债务永续性。

●利息成本

根据美国联邦预算问责委员会（CRFB）估计，川普的政策计画可能导致国家负债增加8兆美元左右。

华府智库「两党政策中心」（Bipartisan Policy Center）经济政策计画执行董事阿卡巴斯（Shai Akabas）警告，美国民众现已背负28兆6000万美元债务，若不设法控制，「财政部长恐得面对债务重担的负面后果」。

他举例，这可能包括美国公债殖利率升高、消费者借贷面临较高利率，以及国家信用评等遭到降级与金融市场相关反应。