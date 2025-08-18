从delulu到skibidi 剑桥线上辞典收录网路世代流行语

（法新社伦敦18日电） 剑桥大学出版社今天表示，过去一年，剑桥线上辞典新增的6000个字词中，包括skibidi、delulu和tradwife等Z世代与α世代流行词汇。

剑桥大学出版社（Cambridge University Press）指出，tradwife是traditional wife（传统妻子）组合而成的新创字，反映出一种在Instagram和TikTok上逐渐兴起、具争议性的潮流，倡导女性回归传统的性别角色分工。

根据剑桥线上辞典，skibidi这个因网路迷因流行起来的单字具有不同含义，可以用来表示「很酷」或「很糟糕」，或者根本没有实际意义。

这个单字最早来自YouTube动画「马桶人」（Skibidi Toilet），与社群媒体上流行的「脑腐」（brain rot）内容相关，在高度数位化环境下成长的α世代中蔚为风潮。

剑桥线上辞典将delulu定义为一个人过度乐观、活在自己的幻想世界中，或是对某件事情抱持着不切实际的期望，这个词源自delusional（妄想的）。

剑桥线上辞典援引澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）2025年在国会演说中提到delulu with no solulu为例，意思是「纯属妄想，毫无解方」。

剑桥辞典「词汇学习计画」（Lexical Programme）经理麦金塔许（Colin McIntosh）说：「不是每天都会看到像skibidi和delulu这类词汇被收进剑桥辞典。」

「我们只会收录我们认为具持久性的词汇。网路文化正在改变英语，观察并在辞典中记录这种影响，非常有意思。」

其他新增词汇还包括lewk，意指独特的时尚造型，因美国实境电视节目「鲁保罗变装皇后秀」（RuPaul’s Drag Race）而流行；以及inspo，它是inspiration（灵感）的缩写。

而居家办公文化则催生出mouse jiggler（滑鼠游标移动器）一词，意思是当你没在工作时，让电脑滑鼠保持活动假装自己在线的方法。

此外还有forever chemical（永久性化学物质），意指长期存在于环境中的人造化学物质。随着人们对气候变迁对人类与植物健康造成不可逆影响的担忧与日俱增，这个字词正日益受到关注。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）