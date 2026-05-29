以俄列联合国性暴力黑名单 调查员控遭阻挠

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（法新社纽约联合国总部28日电） 根据法新社今天审阅的一份报告，以色列与俄罗斯的安全部队已被联合国列入「冲突中性暴力」黑名单。 这份名单由联合国每年发布，包含数十个国家与非国家组织，他们被控在苏丹、海地、刚果民主共和国、缅甸、叙利亚和马利等国，「系统性」犯下性暴力罪行，且相关指控具有高度可信度。

去年8月，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）就曾警告以色列与俄罗斯，可能被列入这份名单。 尽管有上述警告，报告指出，联合国仍在乌克兰战争及被占领的巴勒斯坦领土中持续记录到「性暴力事件与模式」。 报告指出，联合国调查人员在这两个国家都遭当局「持续拒绝提供进入（调查）权限」。这份报告在分发给联合国安全理事会各成员国之前，已先由法新社取得并检视 关于以色列，报告里提到：「2025年期间，联合国仍持续记录到在以色列及巴勒斯坦被占领土内，被拘留的巴勒斯坦人遭受性暴力的犯罪模式。」 报告指出，联合国已核实的个案显示出多年来的趋势，但由于无法进入以色列拘留设施进行调查，这些资料并不「完整」。 因此，联合国在2025年确认多起可追溯至2023年的性暴力案件，包括「作为酷刑形式」的性暴力，受害者涵盖加萨走廊（ Gaza Strip）与约旦河西岸的14名男性、7名女性、9名男童及1名女童。

这些违法行径包括以异物进行的强暴、轮暴、摧残生殖器、强迫裸露，以及在「显然缺乏安全正当理由」下进行搜身。

联合国认定的加害者包括以色列军方、安全部队及监狱管理单位人员。