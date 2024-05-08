以军再空袭加萨 谈判代表续拚以哈休战

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（法新社拉法8日电） 以色列占领加萨走廊（Gaza Strip）与埃及接壤的拉法边界关卡后，今天对加萨发动新一轮的空袭，而谈判代表正在埃及努力抓紧达成休战协议的「最后机会」。

以色列数周以来一直誓言要对加萨边境城市拉法（Rafah）发动地面入侵，不顾国际社会反对。以色列战车昨天开抵并占领拉法边境关卡，这个关卡一直是向被围困的加萨提供援助的主要通道。

白宫谴责中断人道主义物资运送的行为。一名美国资深官员后来透露，由于以色列未能解决美国对其拉法计画的忧心，美国上周已暂停运送弹药至以色列。

以色列和巴勒斯坦人组织哈玛斯（Hamas）之间的战争已持续7个月。在以色列向拉法这座挤满流离失所平民的加萨南部城市推进之际，谈判代表及调解人员正在埃及首都开罗举行会议，试图达成释放以色列人质和休战的协议。

一名要求匿名的哈玛斯资深官员警告，这将是以色列解救仍在哈玛斯武装分子手中的数十名人质的「最后机会」。

埃及国营媒体「开罗新闻」（Al Qahera News）昨天报导，来自卡达、美国和埃及的调停人员正在与哈玛斯代表团开会。

开罗新闻后来报导，包括以色列在内的「各方」已同意恢复谈判。以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早表示，以色列代表团已经在开罗。

以色列的亲密盟友和主要军事支持者美国说，希望双方能够「缩小剩余分歧」。

尽管开罗在举行会谈，但目击者和当地医院通报，以色列从前一晚到今天早上空袭加萨走廊，其中包括拉法周围地区。

阿里医院（Al-Ahli hospital）说，今晨在加萨市（Gaza City）有一栋公寓遭到空袭，造成同一家庭的7名成员死亡，另有数人受伤。

以色列开始拉法行动的数小时前，哈玛斯6日晚间曾宣布接受一份休战提议，但以色列称该提议与以方的要求「相去甚远」。