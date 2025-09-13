以军加强攻击加萨市 民防机构统计50死

（法新社加萨市12日电） 加萨民防机构指出，以色列加强攻击巴勒斯坦自治区加萨走廊北部的加萨市（Gaza City）之际，以军今天的攻击造成50人罹难，其中包含加萨市与加萨走廊其他地区，分别有35人与15人丧命。

联合国（UN）与多国已警告，以军的攻击恐使加萨市极为严峻的人道局势进一步恶化。联合国已宣布当地爆发饥荒。

以色列计划夺取加萨走廊（Gaza Strip）最大城加萨市，并宣称这座城市是巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）最后的据点之一。以军也表示，持续在加萨市「大规模打击恐怖份子的基础设施及高楼层建筑」。

德国、英国、法国同天呼吁以色列「立即」停止进攻，并谴责以色列本周稍早空袭卡达。

哈玛斯于2023年10月突袭以色列，引发以哈战争。

由于媒体受到限制，难以前往当地多处区域，法新社无法独立查证民防机构与以军的说法。

以军上周开始锁定当地高楼层建筑，声称这些建物被哈玛斯利用。以军也在今天宣布，「将加强打击目标」，以便干扰哈玛斯的行动，并「减少我方部队受到的威胁，当作下一阶段行动的准备」。

加萨民防组织指出，加萨市西北地区也遭受致命性的攻击。罹难者亲属苏尔坦（Hazem al Sultan）告诉法新社，「多数罹难者为儿童与妇女…只有两具遗体是完整的，其他遗体都是支离破碎的」。

在加萨市的西法医院（Al-Shifa Hospital），哀悼者为裹在白布中的死者祈祷，其中一些遗体的大小明显是儿童。

以色列军方未回应有关这波攻击的置评要求。

尽管以色列军方多次发布撤离警告，但许多加萨居民表示无处可逃，并指出以军甚至轰炸以方要他们撤离过去的南部区域。

联合国估计，截至8月底，加萨市及周边约有100万人，并警告全面撤离这些民众可能造成灾难性后果。

以军称正在采取行动「增加进入南部人道主义区的援助量」，以准备收容从加萨市流离失所的居民。

2023年哈玛斯突袭以色列时，绑走多名人质，部分人质的家属所组成的主要组织，也批评军方这波攻击，并指责以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「在行动没有明确目的或战略目标的状况下，让仍在世的人质陷于生命危险」。

哈玛斯2023年10月突袭以色列时，绑走251名人质，其中仍有47人在加萨，其中25人已被以军认定死亡。

根据哈玛斯管辖下的加萨卫生部资料，以色列的报复行动迄今已造成至少6万4756名巴勒斯坦人死亡，多数死者为平民，而联合国认为这项数据可靠。