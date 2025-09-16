以军对加萨市发动地面攻势 军官：已深入市中心

（法新社加萨市16日电） 以色列防长发文称加萨走廊（Gaza Strip）「正在燃烧」后，一名军官对记者说，以军连夜对加萨市（Gaza City）发动地面攻势，部队已深入这座加萨走廊最大城市的市中心。

这名军官表示：「我们正在向（加萨市）中心推进。」被问及部队是否已深入市中心时，他回答：「是的。」

他说：「我们昨晚进入新一阶段，即加萨市行动计画的主要阶段…以色列国防军（IDF）南部指挥部已将地面行动扩展至（巴勒斯坦人组织）哈玛斯（Hamas）在加萨的主要据点，也就是加萨市。」

他并提到，以军估计这个区域内还有「2000至3000名哈玛斯」武装分子在活动。

以军起初未透露太多细节，仅表示部队已开始「拆除哈玛斯在加萨市的恐怖分子基础设施」，居民应该撤离。

国防部长卡兹（Israel Katz）在社群平台X发文写道，「加萨正在燃烧」，「以色列国防军以铁腕打击恐怖分子基础设施，士兵现正英勇作战，为释放人质和击败哈玛斯创造条件」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也说：「我们已在加萨展开一项重大行动。」

居民表示，加萨市过去两天遭受的轰炸力度急遽加大，更为猛烈的爆炸摧毁了数十栋房屋，海军船艇也加入战车和飞机的行列，对海岸地区进行轰炸。