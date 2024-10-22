以军持续打击真主党 再度空袭贝鲁特南郊

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（法新社耶路撒冷22日电） 以色列军方今天呼吁黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）南部郊区的居民，在以军针对黎巴嫩真主党（Hezbollah）位于当地的设施采取军事行动前撤离，不久后就发生空袭。

以军阿拉伯语发言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群平台X写道：「为了您和家人的安全，您必须立即从这些建筑物和周边设施撤离，移动到至少500公尺外的地方。」贴文并附上一张地图，上面标有即将被攻击的2栋建筑物。

法新社摄影记者随后表示，以色列对贝鲁特南郊发动空袭；黎巴嫩「国家通讯社」（NNA）则报导，以色列派飞机发动袭击。

以色列警告民众撤离后，记者们赶忙离开真主党发言人亚飞（Mohammed Afif）在当地举行的记者会，几分钟后就发生空袭。

真主党今天宣称为上周以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）住所遭遇无人机攻击负责。亚飞告诉媒体记者，真主党「宣布为塞沙里亚（Caesarea）行动…针对尼坦雅胡的攻击负起全部、完整且专属的责任」。

真主党也提到，在以色列上周的袭击前，其金融机构Al-Qard al-Hassan已采取所有必要预防措施，承诺「履行对储户的义务」。

亚飞说道，这家企业「已预料到此类…侵略行为，并已采取一切预防措施，将竭尽所能履行对储户的义务」。

以军今天稍早还说，已连夜袭击数个真主党的武器储存设施和指挥中心，包括位于贝鲁特的一座重要海军基地。

以军发布声明表示：「（攻击）贝鲁特的目标包括真主党海军单位的核心基地，该基地存放着军用快艇、设有训练中心和进行实验的区域。」

另一方面，黎巴嫩卫生部今天表示，以军前一晚对贝鲁特南部邻近拉菲克哈里里医院（Rafik Hariri Hospital）的地点发动空袭，造成13人丧生，其中包括1名儿童，将先前公布的4死上调。

黎巴嫩卫生部指出，这场空袭还导致57人受伤。拉菲克哈里里医院距离市中心数公里，是黎巴嫩最大的公共卫生机构。