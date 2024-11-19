以军猛攻真主党 联合国：黎巴嫩2个月内逾200童丧命

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（法新日内瓦19日电） 联合国今天表示，以色列加强兵力攻打黎巴嫩政治与军事组织真主党（Hezbollah），2个月内已有200多名孩童因战火而丧命。

联合国儿童基金会（UNICEF）发言人艾尔德（James Elder）在日内瓦告诉媒体：「黎巴嫩2个月内超过200名孩童丧命，浮现出令人不安的景象：那些能制止暴力的人，却对孩童的死置若罔闻。黎巴嫩在过去2个月，平均每天3名孩童遇害。」

以色列军方今天表示，约40枚弹体自黎巴嫩射入以色列中部与北部，救难人员通报，4人因弹体的碎片而受轻伤。

以军发表声明说：「上午9时50分至9时51分之间，上加利利（Upper Galilee）、西加利利（Western Galilee）和中加利利（Central Galilee）地区警报声大作后，发现约25枚弹体越过黎巴嫩射入以色列，若干弹体被拦截，同时当地发现坠落的弹体。」

以军发布上述消息前，稍早曾通报，约15枚弹体来袭，触发了防空警报。

黎巴嫩国营媒体报导，美国特使哈克斯汀（Amos Hochstein）今天抵达黎巴嫩就停火谈判展开协调。

以色列与真主党自今年9月底开战以来，美国与法国领衔致力于促成停火。