以军称能让黎巴嫩返石器时代 联合国示警毁灭性后果

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（法新社华盛顿26日电） 以色列说，它不希望在黎巴嫩发动战争，但它能把黎巴嫩「送回石器时代」。联合国人道主义事务负责人示警，这样的冲突「可能带来毁灭性后果」。

自从去年10月7日黎巴嫩真主党（Hezbollah）盟友哈玛斯（Hamas）袭击以色列并引发加萨战争以来，以色列军队与伊朗支持的真主党武装分子每天都隔着以、黎两国边界交火。

随着跨境交火加剧，以及以色列透露已经批准进攻黎巴嫩的计画、引发真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）最新放话威胁，人们对于这些交火可能升级为全面战争的忧心最近几周升高。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）今天访问华盛顿时说，以色列可以「让黎巴嫩回到石器时代，但我们不想这样做」。

他告诉媒体：「我们不希望开战，但我们正在为每一种情况做准备。」

「真主党非常清楚，如果我们发动战争，我们可以对黎巴嫩造成巨大破坏。」

以色列的盟友、包括主要的军事支持者美国，一直努力避免这种冲突的发生。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）昨天告诉葛朗特，与真主党的另一场战争可能会「给中东带来可怕的后果」，并敦促透过外交途径解决问题。

联合国人道事务与紧急援助负责人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天在日内瓦告诉媒体，黎巴嫩是「所有 爆发点中的爆发点」。

葛瑞菲斯警告：「这无从规划因应。这可能带来毁灭性后果。」