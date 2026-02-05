以军空袭加萨 造成24死

afp_tickers

4 分钟

（法新社加萨市4日电） 加萨卫生部官员表示，以色列今天在加萨走廊发动的空袭造成24人死亡。以色列军方表示，这波攻击是针对恐怖分子向其部队开火、导致军官受重伤的回应。 尽管由美国斡旋的停火协议已于上个月进入第二阶段，加萨走廊仍持续发生暴力冲突，以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）互控对方违反协议。此次事件发生在以色列局部重启加萨与埃及边境间唯一不经过以色列的拉法（Rafah）通道后。

哈玛斯辖下的加萨卫生部表示，一系列空袭造成21人死亡，其中包括3名儿童，另有至少38人受伤。加萨民防机构补充，加萨走廊中部一处帐篷遭袭击，另造成2人死亡、8人受伤；而在加萨市西侧，一群平民也遭到空袭，其中1人死亡。

红十字会与红新月会国际联合会（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）对一名值勤的急救人员萨米里（Hussein Hassan Hussein Al-Samiri）在加萨南部马瓦希地区（Al-Mawasi）遭轰炸身亡一事，表示「强烈愤慨」。 以色列军方强调，军方已尽可能采取措施减轻对平民的伤害，并承认此次攻击波及数名无关平民。军方指出，主要攻击目标为哈玛斯排长阿希（Bilal Abu Assi），他在2023年10月7日突袭以色列、引发加萨战争的行动中，曾带领攻击一座集体农场（Kibbutz）。

以军并表示，已成功击毙遭控杀害被俘以色列士兵马仙诺（Noa Marciano）的凶手哈比尔（Muhammad Issam Hassan al-Habil），以及哈玛斯盟友伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）的北加萨指挥官拉齐亚纳（Ali Raziana）。

加萨市居民哈鲍许（Abu Mohammed Haboush）描述，他当时正在睡觉，突然炮弹与枪声如雨落下，导致多名年轻人死亡，其中包括他的儿子与侄子。 加萨民防机构表示，在南部汗尤尼斯地区（Khan Yunis），以色列发动空袭击中安置流离失所巴勒斯坦人的房屋与帐篷后，有3具遗体被送往纳瑟医院（Nasser Hospital）。西法医院（Al-Shifa Hospital）院长萨尔米亚（Mohamed Abu Salmiya）表示，医院接收14名伤者，并强调由于药品与医疗物资严重短缺，加萨全境的医院正面临极其艰难的处境。 加萨卫生部指出，自去年10月停火生效以来，以色列攻击已造成至少556人死亡。以色列军方则表示，在同一期间有4名士兵阵亡。（实习编译：罗薇佳/核稿：张晓雯）