以军空袭加萨酿21死数十人伤 以哈互控违反停火协议

（法新社加萨市22日电） 加萨民防机构表示，以色列今天发动多次空袭，造成21人丧命、数十人受伤。巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）与以色列再次互控对方违反脆弱的停火协议。

自美国斡旋的停火协议于10月10日生效以来，今天是伤亡最惨重的一天。

以色列军方表示，一名「武装恐怖分子」越过加萨走廊（Gaza Strip）所谓的「黄线」，并朝以色列士兵开火。以色列部队已撤退至黄线之后。

以色列军方指出，他们「开始打击加萨地带的恐怖目标」，以回应这起发生在加萨南部的事件。据称这起事件发生在一条通常用来运送人道援助物资的路线上。

哈玛斯控制下的民防机构发言人巴萨（Mahmud Bassal）告诉法新社：「以色列今晚发动的5次空袭造成21名殉道者丧命，此举明显违反加萨停火协议。」

他说，其中包括加萨走廊中部纽瑟拉特（Nuseirat）一处房屋遭到袭击，造成7人丧生、超过16人受伤；加萨市（Gaza City）西部纳萨尔区（Al-Nasr）一栋公寓遭空袭，造成4人死亡、多人受伤。

根据哈玛斯辖下的加萨卫生当局，哈玛斯控制的加萨卫生部指出，截至本月20日，自停火协议生效以来，已有312名巴勒斯坦人死于以色列炮火之下。（编译：刘文瑜）