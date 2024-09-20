以军空袭贝鲁特 击毙真主党指挥官及10名高阶人物

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（法新社耶路撒冷20日电） 以色列军方宣布，今天对贝鲁特发动空袭，「消灭」真主党（Hezbollah）精锐「拉德万部队」（Radwan）指挥官阿基尔（Ibrahim Aqil）及约10名高阶人物。

以军声明指出，「依据精准情报，以色列空军战机对贝鲁特地区执行目标攻击，消灭拉德万部队指挥官阿基尔」，以及拉德万部队作战网路与指挥链的其他高阶人物。

以军发言人哈加里（Daniel Hagari）在记者会中表示，在这次空袭下，「约有10名指挥官（与阿基尔一起）被击毙」。

声明指出，阿基尔于1980年代加入真主党，是「真主党对黎巴嫩境外恐怖攻击负有责任」的小组成员。

根据声明，阿基尔于「1983年指挥对美国驻贝鲁特大使馆的恐怖攻击」。

美国曾悬赏700万美元取得阿基尔的资讯，指他是造成63人丧命的大使馆炸弹攻击案的「主要成员」。

以军还指出，今天在空袭下死亡的阿基尔和其他指挥官「筹划」对以色列北部攻击行动，企图渗透以色列社区并谋杀无辜百姓。

黎巴嫩表示，以色列对真主党位于贝鲁特南部据点的空袭行动，造成2栋建筑毁损，12人丧生和66人受伤，其中9人伤势严重。（译者：徐睿承）