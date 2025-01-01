以军袭医院和周边 联合国：加萨医疗保健近乎全面崩溃

afp_tickers

3 分钟

（法新社日内瓦31日电） 根据联合国今天发布的报告，以色列对加萨走廊（Gaza Strip）医院和附近地区发动的攻击，导致这处巴勒斯坦领土的医疗保健几乎崩溃。

联合国人权办公室报告指出，此类攻击引发各界对以色列是否遵守国际法的严重担忧，并列举可能犯下战争罪和反人类罪。

联合国人权办公室在声明中表示：「以色列对加萨医院和周边发动致命攻击以及相关战斗，将（加萨）医疗保健系统推向全面崩溃的边缘，对巴勒斯坦人获得卫生和医疗服务造成灾难性影响。」

这份长达23页的报告以「在加萨敌对行动升级期间对医院的攻击」为题，聚焦在2023年10月7日至2024年6月30日这段时间。

报告说，在此期间，27家医院和另外12个医疗机构至少遭遇136次攻击。

这些攻击造成医护、医务人员和其他平民大量伤亡，并对民用基础设施造成重大损害，甚至完全摧毁。

报告指出，医疗人员和医院只要不实施或不被用来实施人道主义职能之外的敌对行为，都能受到国际人道法特别保护。

调查发现，以色列一再声称巴勒斯坦组织将加萨医院不当用于军事目的，这项说法「含糊其辞」。

报导称：「迄今公开的消息，不足以证实这些指控，这些说法仍是模糊和空泛，在某些情况下似乎与公开资讯相互矛盾。」

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）说，在战争期间保护医院至关重要。

他说，这份报告「生动且详细地描述加萨医疗系统遭到的破坏，以及患者、工作人员和其他平民在这些攻击中遇害的程度，这些攻击公然无视国际人道主义法和人权法」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）