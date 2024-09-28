以军袭真主党总部 拜登令中东驻军必要时调整

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（法新社华盛顿27日电） 以色列锁定真主党（Hezbollah）总部朝黎巴嫩首都贝鲁特发动一波空袭后，白宫今天表示，美国总统拜登命令驻中东美军在「必要时」调整。

白宫在声明中说：「他指示五角大厦评估并在必要时调整美国部队在中东地区的态势，以加强吓阻、确保部队防护状态，并支持美国在各方面的目标。」

白宫表示，拜登也命令美国驻中东地区的大使馆「采取一切适当的保护措施」。

白宫又说，拜登今天前往美国德拉瓦州的海滨寓所，他已听取国安团队多次简报。

拜登稍早证实，「美国不知道也没有参与（以色列）这项行动」，他向媒体发言时又说，「我们正在搜集资讯」。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也说，美国事前不知情，还说他与以色列防长葛朗特（Yoav Gallant）通过电话，「当时以色列早已展开军事行动」。

另一名不具名美国官员表示，以色列是在「军事行动已展开且派出飞机升空后」才通知华府。

以色列电视网报导，黎巴嫩真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）是这波空袭的目标，但一名亲近真主党的消息人士说，他「安然无恙」。（译者：张晓雯/核稿：卢映孜）