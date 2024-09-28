立足瑞士 报道世界
登录

以军袭真主党总部 拜登令中东驻军必要时调整

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿27日电） 以色列锁定真主党（Hezbollah）总部朝黎巴嫩首都贝鲁特发动一波空袭后，白宫今天表示，美国总统拜登命令驻中东美军在「必要时」调整。

白宫在声明中说：「他指示五角大厦评估并在必要时调整美国部队在中东地区的态势，以加强吓阻、确保部队防护状态，并支持美国在各方面的目标。」

白宫表示，拜登也命令美国驻中东地区的大使馆「采取一切适当的保护措施」。

白宫又说，拜登今天前往美国德拉瓦州的海滨寓所，他已听取国安团队多次简报。

拜登稍早证实，「美国不知道也没有参与（以色列）这项行动」，他向媒体发言时又说，「我们正在搜集资讯」。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也说，美国事前不知情，还说他与以色列防长葛朗特（Yoav Gallant）通过电话，「当时以色列早已展开军事行动」。

另一名不具名美国官员表示，以色列是在「军事行动已展开且派出飞机升空后」才通知华府。

以色列电视网报导，黎巴嫩真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）是这波空袭的目标，但一名亲近真主党的消息人士说，他「安然无恙」。（译者：张晓雯/核稿：卢映孜）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
30
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
86
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
52
77 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团