以军锁定哈玛斯新武装领袖奥德 空袭加萨造成3死20伤

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（法新社耶路撒冷26日电） 隶属哈玛斯当局、负责救援工作的加萨民防机构表示，以色列空袭加萨市（Gaza City）西部黎玛（Rimal）地区，至少造成3人死亡，20人受伤。

以色列今天表示，这次空袭锁定的对象是伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）武装派别新任领袖奥德（Mohammed Odeh），其前任数天前在类似攻击中身亡。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与国防部长卡兹（Israel Katz）发布联合声明指出：「以色列国防军（IDF）刚刚对加萨发动空袭，锁定哈玛斯恐怖组织军事派别的新指挥官、10月7日屠杀事件主谋之一奥德。」

哈玛斯的武装支翼「卡萨姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）首领哈达德（Ezzedine Al-Haddad）5月稍早在加萨遭遇空袭身亡后，奥德接掌卡萨姆旅与加萨地区领导职务。

根据声明：「奥德在10月7日大屠杀期间担任哈玛斯情报部门主管，并于大约一周前获任命接替哈达德职务。」

声明还说，奥德必须对多名以色列平民及以色列国防军将士遭杀害、绑架和受伤负责。

哈玛斯2023年10月7日对以色列南部发动攻击并引爆以哈战争，尼坦雅胡矢言锁定并歼灭策划这场攻击的幕后主使。根据以色列官方统计，这场攻击共造成1221人死亡。