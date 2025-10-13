以哈停火 约旦河西岸民众喜迎获释巴勒斯坦囚犯

（法新社雷马拉13日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯今天释放以色列人质，换取以色列释放巴勒斯坦囚犯，法新社记者目击多辆载着获释巴人的巴士抵达约旦河西岸（West Bank）的雷马拉市（Ramallah）。

大批民众聚集在现场欢迎获释的囚犯，许多人高喊「真主至大」（Allahu akbar）来庆祝。

根据以色列与哈玛斯（Hamas）的停火协议，以色列预计释放监狱内近2000名巴勒斯坦囚犯。

以色列方面则表示，被囚禁在加萨走廊（Gaza Strip）2年的最后20名仍在世以色列人质今天终于返家。

但致力让加萨人质获释的以色列组织「人质和失踪家庭论坛」（Hostage and Missing Families Forum）表示，他们获悉哈玛斯今天只会交还4名人质的遗体，并称这么做是「违反协议」。

根据该组织发布的声明：「获悉哈玛斯今天只会交还手中28具罹难人质遗体当中的4具，人质家属对此感到震惊和沮丧。」

「这代表哈玛斯公然违反协议。我们期待以色列政府和调解员立即采取行动，矫正这一严重的不公正行为。」

在美国总统川普（Donald Trump）居中斡旋下，以色列与哈玛斯达成了这项停火协议。

在以色列特拉维夫（Tel Aviv），当第一批人质获释的消息传来，支持人质家属的庞大人群爆发出喜悦、泪水和歌声，但现场仍感受得到部分人质死亡所带来的痛苦。

哈玛斯统治下的加萨走廊卫生部今天则表示，以哈战争在加萨造成的死亡人数来到6万7869人。尽管川普斡旋的停火协议已于格林威治时间10日9时生效，且他之后又宣布加萨战争已经结束，但加萨卫生部仍陆续找到死者遗体。