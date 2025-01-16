以哈停火协议19日生效 首批释33人质

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（法新社杜哈15日电） 以哈战争的关键调停国卡达今天指出，巴勒斯坦武装分子哈玛斯（Hamas）在加萨（Gaza）挟持的33名人质，将在一项旨在结束加萨战争的停火协议第一阶段获释。

两名与哈玛斯关系密切的消息人士稍早告诉法新社，以色列将释放约1000名巴勒斯坦囚犯，而以色列政府发言人则表示，将释放数以百计人。

以下是根据卡达、美国、以色列及巴勒斯坦官员和媒体报导所预料协议初期阶段的关键细节。

● 囚犯与人质交换

卡达今天表示，在经历了15个月的战争后，以色列和哈玛斯已同意自19日起在加萨实施停火，并进行人质与囚犯交换。

卡达总理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani）表示，33名以色列人质将在这项可能成为「永久停火」的协议第一阶段、42天期间内获释。

他指出，首批获释的人将会是「平民妇女及女性新兵，还有孩童、老年人…以及患病与受伤平民」。

以色列政府发言人门瑟（David Mencer）昨天表示，以色列「准备付出沉重代价，也就是释放数以百计的人」，以交换33名人质。

以色列一名不具名官员表示，以方将释放「数以百计恐怖分子」，具体数字将取决于33名人质的存活人数。

两名与哈玛斯亲近的消息人士告诉法新社，以色列将释放约1000名巴勒斯坦囚犯，包括一些「服有长期刑期」的人。

● 以色列在加萨的态势

穆罕默德表示，在最初的42天停火期间，以色列部队将撤出加萨人口稠密地区，「以便换囚、交换遗体，并让流离失所之人返家」。

以色列一名官员指出，第二阶段的谈判将在第一阶段实施后的「第16天」展开。「以色列时报」（Times of Israel）报导，这个阶段涵盖释放剩余的人质，包括「男性士兵、役龄男子以及被害人质的遗体」。

以色列媒体报导，根据拟议的协议，以色列于第一阶段将在加萨维持一块缓冲区。

以色列官员表示，除非「所有人质均被释放」，否则以色列部队不会全面撤出加萨。

● 战争结束

穆罕默德指出，卡达、美国和埃及的联合调解方将透过设于开罗的一个机构监控停火协议，并呼吁在协议生效前加萨「保持冷静」。

他补充表示，协议内有「明确的机制来协商第二和第三阶段」。

穆罕默德在公布协议时说：「我们希望这将是战争的最后一页，也希望各方都能履行协议的所有条款。」

卡达指出，第二和第三阶段的细节将在第一阶段实施期间「敲定」。

美国总统拜登表示，目前尚未敲定的第二阶段将为「永久结束战争」铺路。