以哈停火 从开战到停火10大关键时刻一次看

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（法新社巴黎15日电） 以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）今天达成在加萨停火且释放人质的协议，终结长达15个月的加萨战争。

哈玛斯2023年10月7日对以色列发动攻击后，以色列随即在加萨走廊展开毁灭性的军事行动。根据联合国认为可靠的哈玛斯卫生部资料，空中和地面行动造成至少4万6707人死亡。

法新社整理出这场战争的10大关键时刻：

●哈玛斯攻击

2023年10月7日黎明，数百名哈玛斯武装分子渗入以色列，在街头、家中和沙漠音乐节上杀害平民，并攻击军事基地的部队。

他们扣押251名人质并掳回加萨，目前仍有94人被关在那里，以色列军方表示，其中34人已经死亡。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言摧毁被美国、欧洲联盟（EU）和以色列视为恐怖组织的哈玛斯。

●地面进攻

以色列开始轰炸和包围加萨，2023年10月13日，以色列呼吁加萨北部的平民向南迁移。

联合国指出，绝大多数加萨人在战争期间流离失所。

2023年10月27日，以色列发动地面攻击。

●停战与人质交换

2023年11月24日，以色列和哈玛斯间为期一周的停战生效。

哈玛斯释放105名人质，以换取被关在以色列监狱的240名巴勒斯坦人。

战争重新爆发后，以色列将行动扩大到加萨南部。

●致命的食物踩踏事件

2024年2月29日，以军在加萨北部朝冲向粮食援助车队的居民开火，造成120死、数百人伤。

2024年3月初开始，美国在内的几个国家空投援助加萨，联合国称这个地区面临饥荒。

2024年4月1日，美国慈善机构「世界中央厨房」（World Central Kitchen）7名援助人员在以色列攻击中丧生，军方称这是「悲剧性的错误」。

●伊朗攻击以色列

2024年4月13日，伊朗动用无人机和飞弹轰炸以色列，以报复4月1日以色列对其大马士革领事馆发动的致命攻击。

伊朗支持的「青年运动」（Huthi）叛军为声援加萨，对特拉维夫发动无人机攻击后，2024年7月20日，以色列轰炸叶门的荷台达港（Hodeida）。

●哈玛斯政治领袖被杀

2023年10月以来，以色列军队与黎巴嫩伊斯兰组织真主党（Hezbollah）几乎每天都在以黎边境交火，2024年7月交火加剧。

以色列发动数次攻击报复，其中一次击毙真主党最高阶军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr）。

2024年7月31日，哈玛斯政治领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭攻击身亡。数月后，以色列宣称是其所为。

●蔓延到黎巴嫩

2024年9月17日至18日，真主党使用的数百台呼叫器和对讲机在以色列的一次行动中爆炸，黎巴嫩当局指出，这起攻击造成39死、数千人受伤。

以色列加强对黎巴嫩空袭，2024年9月27日并在贝鲁特郊区击毙真主党领导人纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

●哈玛斯新首脑被杀

2024年10月16日，哈玛斯新领导人辛瓦（Yahya Sinwar）死于以色列在加萨南部的行动，以色列指控他策划2023年10月7日攻击。

26日，以色列对伊朗军事目标进行空袭，以回应10月1日遭受的飞弹攻击。

2024年11月14日，联合国委员会表示，以色列在加萨的战争符合「种族灭绝」特徵，以色列指控联合国有偏见。

国际刑事法院2024年11月21日以涉嫌在加萨走廊犯下战争罪与违反人道罪为由，对尼坦雅胡与以色列前国防部长葛朗特（Yoav Gallant）发出逮捕令。

●黎巴嫩停战

停火协议于2024年11月27日生效。

根据黎巴嫩卫生部，2023年10月以来，以色列和真主党之间爆发两个月公开战争，黎巴嫩方面有4000多人死亡。

●新停战协议

卡达总理分别与哈玛斯及以色列谈判代表会面后，双方达成在加萨停火及释放人质的协议，从1月19日起加萨停火，并交换人质和囚犯。