以哈初步达成和平协议 全球领袖乐见停火露曙光

（法新社巴黎9日电） 世界各国领袖今天乐见以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）达成停火与释放人质协议，历经两年战火之后，加萨地区终于露出一丝和平曙光。

●巴勒斯坦自治区

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）表示，希望这项协议「能够成为实现永久政治解决方案的前奏」，最终促成建立一个独立的巴勒斯坦国。

●联合国

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）呼吁所有人质必须「以有尊严的方式」获释，并确保永久停火。

他说，「战斗必须彻底停止」，并强调人道主义物资必须立即畅通无阻地进入加萨。

●土耳其

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）特别赞扬美国总统川普，感谢他展现出「推动以色列政府走向停火所需的政治意愿」。

●欧盟

欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）称这项协议是「重大外交成果」，是结束冲突和让人质获释的「真正契机」。

欧洲领袖中，与川普交情良好的义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）说，这是「极好的消息」；法国总统马克宏（Emmanuel Macron）则表示，希望这项协议能为「政治解决方案」铺平道路。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）说，这项发展「鼓舞人心」，并对本周达成解决方案充满「信心」。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）表示，现在应该支持平民，并确保「所经历的暴行永不重演」。桑杰士是欧洲最直言批评以色列在加萨发起军事行动的领袖之一。

●英国

英国首相施凯尔（Keir Starmer）赞扬埃及、卡达、土耳其与美国等调解方「持久的外交努力」，以及区域伙伴为达成这「至关重要的第一步」所做的努力。

他补充说：「务必立即全面落实这项协议，不得有所延误，此外还须立即解除对加萨地区所有攸关生命的人道援助限制。」

●中国

中国外交部发言人郭嘉昆表示，中方希望尽早实现加萨的永久全面停火，有效缓解人道危机，缓和地区紧张局势，中国主张坚持「巴人治巴」的原则。（编译：刘文瑜）