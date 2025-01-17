以哈协议停火 川普：没有我方团队参与无法谈成

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统当选人川普（Donald Trump）今天表示，若没有他和即将上任的执政团队施压，以色列与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）绝不可能达成停火及人质释放协议。

这项停火协议仍待以色列安全内阁批准。

即将于4天后就职并二度入主白宫的川普告诉保守派电台谈话节目主持人邦奇诺（Dan Bongino），若没有他的团队施压，以哈双方不可能谈成协议，其团队成员包括中东特使魏科夫（Steve Witkoff）。

川普说道：「如果我们没参与此事，这项协议就不可能产生。」

他还指出：「我们改变此事方向，而且改得很快，坦白说，最好在我宣誓就职之前完成。」

以色列安全内阁预定明天开会讨论停火协议内容，而协议最快19日生效，就在川普20日就职典礼前夕。

川普还抨击即将卸任的总统拜登（Joe Biden）抢功劳，称他「没品」，更说「他没做任何事！若我没插手、我们没参与，人质根本不会获释」。

拜登去年5月曾提出一项停火协议，内容相映于本周达成的协议。

拜登今天接受微软国家广播公司（MSNBC）访问说道，他近期没跟川普就停火谈判有过任何讨论。