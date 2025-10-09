以哈同意第一阶段和平计画 川普：历史性一步

（法新社开罗8日电） 美国总统川普今天表示，以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）已同意他所提加萨和平计画的第一阶段，并赞扬这是结束长达两年战争的「历史性且前所未有」的一步。

川普表示，在埃及就他的20点和平计画举行的会谈达成协议后，哈玛斯将释放所有人质，而以色列则会将部队撤回至一条议定的界线。

川普在社群平台「真实社群」（Truth Social）上写道：「我很自豪地宣布，以色列和哈玛斯都已签署了我们和平计画的第一阶段。」他表示，这意味着所有的人质将「很快」获释，而以色列军队将撤退至一条「议定的界线」。

川普也感谢来自卡达、埃及和土耳其的调解人员，还说「缔造和平者有福了！」。

川普的计画呼吁停火、释放所有被扣押在加萨的人质、哈玛斯解除武装，以及以色列逐步从加萨撤军。

与埃及官方有关的媒体报导，调解人员表示，以色列与哈玛斯已就交换人质与战俘以及让援助物资进入加萨达成协议。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他将「在上帝的帮助下」带人质回家。

川普稍早曾在白宫一场活动上表示，由于协议「非常接近」达成，他可能会在本周稍晚前往中东。

川普说：「我可能会在本周末的某个时候去那里，也许是周日。」他还说，他「最有可能」出现在埃及，但也会考虑前往饱受战火蹂躏的加萨。