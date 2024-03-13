以哈战争加萨居民缺粮 欧盟外长：饥饿被当成战争武器

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（法新社纽约联合国总部12日电） 欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔今天批评加萨（Gaza）缺乏援助是「人为」灾难，并告诉联合国安理会，饥饿被当作「战争武器」。

波瑞尔（Josep Borrell）在纽约联合国总部说：「这场人道主义危机…并非天然灾害，不是洪水，也不是地震，而是人为造成的。」

波瑞尔多次批评以色列在加萨的以哈战争期间所做的行为，据哈玛斯（Hamas）控制的加萨卫生部所称，这场战争已造成3万1000多名巴勒斯坦人丧命，其中大部分是妇孺。

依照法新社根据以色列官方数据所做的统计，起始于去年10月7日哈玛斯对以色列发动袭击而起的这场战争，导致以色列约1160人丧命，当中大部分是平民。

由于经陆路进入加萨的援助远低于战前的水准，加上救援机构发出饥荒警告，外国政府已改采空投，并试图建立海上援助走廊。

波瑞尔说：「当我们寻求以海运或空运来提供支持的替代方案时，我们必须提醒自己，这么做是因为透过陆路提供支持的自然方式，正因人为因素遭到关闭。」

他说：「饥饿被当作战争武器。」他还指出：「当我们谴责乌克兰发生这种事时，我们也必须用相同的措辞形容发生在加萨的事。」