以哈战争导致加萨公卫灾难 家庭污水验出小儿麻痹病毒

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（法新社加萨走廊18日电） 在以哈战争导致加萨走廊公卫环境急速恶化之际，加萨卫生部和以色列卫生当局今天表示，在加萨地区的家庭污水样本中测出小儿麻痹病毒（又称脊髓灰质炎病毒）。

在这些卫生当局发布检测结果前，已有欧洲社会关怀团体公布报告说，以哈战争导致加萨走廊（Gaza Strip）公卫环境急速恶化，现在加萨快被这场战争造成的数十万公吨人类排泄物和残砖碎瓦「淹没」。

加萨卫生部指出，因战火流离失所、挤在帐篷中生活的数以千计民众，正暴露在接触传染性极强小儿麻痹病毒的风险中；感染这种病毒可能导致身体畸形、甚至瘫痪。

小儿麻痹病毒最常经由家庭污水或受污染的水源传播给人类。联合国（UN）卫生机构早在1980年发起一场根除小儿麻痹病毒的全球行动，但这种病毒近几年却在阿富汗和巴基斯坦再度现踪。

自去年10月7日爆发以哈战争后，加萨走廊一直是以色列军队猛烈攻击的目标。加萨卫生部表示，与联合国儿童基金会（UNICEF）共同检测加萨走廊的家庭污水后，从中「测出小儿麻痹病毒」。

以色列卫生部也说，以国一所实验室从加萨污水样本测出第二型小儿麻痹病毒。这些家庭污水正流过加萨走廊数以万计流离失所者居住的帐篷，从这些污水测出小儿麻痹病毒「象徵一场新的公卫灾难」。