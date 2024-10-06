以哈战争将届周年 以色列军方戒备

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（法新社耶路撒冷5日电） 巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日对以色列发动袭击将届1周年，以色列军队今天提高戒备。1名军事官员先前表示，以色列正在准备对伊朗的飞弹攻击进行报复。

以色列与黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）的战争愈演愈烈，以色列国防军参谋总长哈勒维（Herzi Halevi）表示，真主党会被打到「毫无妥协与喘息空间」。

法新社报导，在以哈战争届满周年前夕，以军发言人海军少将哈加里（Daniel Hagari）在电视转播的简报会中表示，「我们已做好增加兵力的准备，以迎接这一天。」

加萨战争已打了1年，虽然战事仍以缓慢步调进行，不过以色列目前已将重心转向北边的黎巴嫩；以色列一方面与真主党交火，一方面也聚焦在真主党背后撑腰的伊朗。

以色列军方表示，自从上月30日以军「锁定黎巴嫩境内真主党目标」展开地面行动以来，已「从地面和空中」击毙约440名真主党战斗人员。

背后支持中东各地武装组织的伊朗本月1日向以色列发射约200枚飞弹，以报复以色列杀害多名真主党高层领袖后，以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）称伊朗是「持续性的威胁」。（译者：纪锦玲）