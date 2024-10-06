以哈战争将满周年 以军增派兵力加强戒备

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（法新社耶路撒冷6日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯去年10月7日突袭以色列、引发以哈战争即将满周年，以色列军方今天表示已部署更多军队来保护以国南部社区以及与加萨走廊接壤的地区。

以色列军方表示：「已向以色列国防军（IDF）加萨师增派数个排的兵力，驻守南部社区和边境地区。」

以军在声明中指出：「士兵装备齐全，可与当地安全部队协调防御该地区。」军方表示，目前有3个师在加萨走廊境内努力「摧毁恐怖分子的基础建设，并削弱哈玛斯（Hamas）的能力」。

以色列国防军南方司令部（Southern Command）指挥官芬克尔曼（Yaron Finkelman）少将表示：「南方司令部持续保持高度戒备，为未来作好准备。」

哈玛斯武装分子去年10月7日突破边界，从加萨走廊进入以色列，在犹太「住棚节」（Sukkot）假期的尾声，对以色列发动陆海空入侵，成为以国史上最致命的袭击。

1年后，根据法新社统计的以色列官方数据，以色列方因这次袭击丧生的人数已达1205人，其中绝大多数为平民，包括遭杀害的被俘人质。

哈玛斯共劫持251名人质，有97人仍被关押在加萨走廊，以军认定其中的33人已死亡。

另一方面，根据哈玛斯治下的加萨走廊卫生部，以色列对加萨走廊的报复攻击迄今已造成至少41870人死亡，其中大多数为平民。