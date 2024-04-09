以哈战争延烧6个月 哈玛斯考虑休战提案

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（法新社加萨走廊9日电） 「哈玛斯」（Hamas）今天表示，目前正考虑最新一轮开罗谈判中提出的休战提案。与此同时，一些巴勒斯坦人陆续返回加萨走廊南部，面对以色列军队撤退后所留下的断垣残壁。

以哈战争延烧6个月，巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」的消息人士透露，卡达、埃及和美国调解人士提议双方再次暂时停火。

这项提案由3个部分组成，包括双方停止战斗6周，促成哈玛斯和以色列分别释放人质和巴勒斯坦囚犯。

哈玛斯今天「感谢」调解人士所做的努力，同时指控以色列在谈判期间没有回应他们任何要求。

哈玛斯在声明中表示：「尽管如此，组织领导阶层正在研究当中所提出的提案。」

经过数个月激烈战斗，以色列上周末宣布从加萨南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）撤军以利部队养精蓄锐，为下一阶段的战争做好准备，包括入侵拉法（Rafah）。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天表示，已敲定对加萨走廊最南端城市拉法（Rafah）发动地面攻击的日期，该城市居住着大部分流离失所的巴勒斯坦人。

外国势力和人道组织一直敦促以色列不要攻击拉法，以免造成大规模平民伤亡。