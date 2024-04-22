以哈战争掀哥大示威 拜登谴责校园反犹行动

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（法新社纽约21日电） 美国总统拜登今天谴责大学校园内一切的反犹太主义行动，在此同时，哥伦比亚大学亲巴勒斯坦示威者，要求学校拒收与美国主要盟友以色列相关企业捐款的示威，已进入第5天。

因为以色列与哈玛斯（Hamas）的战争以及随之而来的加萨（Gaza）人道主义危机，在哥伦比亚大学（Columbia University）校园扎营抗议的学生，呼吁这所与特拉维夫大学（Tel Aviv University）有交换学生计画的纽约名校，抵制所有与以色列相关的活动。

拜登在犹太教节日逾越节（Passover）前夕发表的声明中说：「最近几天，我们仍看到骚扰犹太人、呼吁对犹太人暴力相向的现象。这种公然的反犹太主义是应受谴责的、也是危险的，这在大学校园或我国任何的地方都绝对没有立足之地。」

自从去年10月7日哈玛斯发动袭击、以色列针对加萨进行报复攻击以来，美国各大学已经成为全美激烈文化辩论的焦点，许多学生的亲巴勒斯坦立场被指责是反犹太主义。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，哥伦比亚大学正统派犹太人（Orthodox Jews）学生组织的一名拉比，今天「强烈」建议犹太学生回家。

然而，哥伦比亚大学的另一个犹太组织Hillel在旧称为推特（Twitter）的X平台上表示，犹太学生不应离开校园，但校方应该「采取更多措施以确保我们的学生安全。」