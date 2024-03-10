以哈战争斋月前暂缓无望 援粮船赛普勒斯整装待发

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（法新社加萨走廊9日电） 穆斯林斋戒月（Ramadan）将至，以哈战争没有休战迹象下，一个非政府组织今天表示，一艘装着粮食援助加萨走廊巴勒斯坦人的船只，已「准备好」从赛普勒斯启航。

法新社报导，依据回历，斋戒月最快明天开始，但以色列和巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）似毫无暂停打斗的迹象，以方指控哈玛斯寻求在斋戒月期间加剧局势。

联合国多次警告饥荒迫在眉睫，特别是在加萨（Gaza）北部，在当地并未开放陆路过境点。

西班牙非政府组织（NGO）「主动张开手臂」（Proactiva Open Arms）救援船「张开双臂号」（Open Arms），目前停泊在赛普勒斯沿海城镇拉纳卡（Larnaca）港口。

拉纳卡位在加萨西北338公里处，张开双臂号将从拉纳卡拖着一艘装有200吨食物的平底船，把物资送至加萨。目前不清楚启航时间。

法新社报导，这将是从赛普勒斯出发的海上廊道的第一批货物。欧盟执行委员会（EU Commission）希望这批货明天开放通行。

联合国世界粮食计划署（World Food Programme）曾警告，透过海运的援助物资数量，对于避免加萨饥荒的帮助极微小。

人道工作者和联合国官员表示，松绑卡车进入加萨的限制，比空投或海运援助更有效率。

美国军方表示，今天向加萨空投了超过4万1000份餐食；加拿大也表示将加入空中援助运送的任务。（译者：纪锦玲）