以哈战争10个月仍未停 哈玛斯控以军空袭加萨学校

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（法新社加萨走廊6日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）表示，以色列今天对一所联合国在加萨走廊经营的学校发动空袭，导致16人丧生。

以色列军方指出，其战机锁定的攻击目标，是在加萨走廊（Gaza Strip）中部难民营纽瑟拉特（Nuseirat）一所学校周遭活动的「恐怖分子」，他们把该地区当作藏身处，计划并攻击以国军人。

以军稍早同时表示，他们在加萨走廊多区发动行动，包括北部的舒贾亚（Shujaiya）、中部的迪尔巴拉（Deir al-Balah）以及南部的拉法（Rafah）。

以哈战争将于明天进入第10个月，战火隆隆之际，力拚促成停火的外交活动也未停歇。以方昨天表示，他们下周将派代表团继续和卡达斡旋人员协商。

以哈战争去年10月7日开打以来，仅于2023年11月有过为期1星期的「暂时停火」，期间哈玛斯释放手上握有的80名以色列人质，换取以方释放境内监狱关押的240名巴勒斯坦人。

哈玛斯去年10月7日越界攻击以色列南部，造成1195人丧生，并掳走大批人质，目前仍有约116人被押在加萨。

以色列旋即对加萨发动报复性攻击行动，迄今造成全境9成人口流离失所，至少3万8098人丧生。联合国多个机构表示，当地目前有近50万人在经历「灾难性」的饥饿。