以哈达成停火协议 联合国将扩大加萨粮食援助

afp_tickers

2 分钟

（法新社日内瓦9日电） 联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）今天对以色列与哈玛斯达成停火协议表示欢迎，并形容结果「令人如释重负」，还说已准备好将急需的粮食大量送往加萨走廊。

联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群平台X说：「UNRWA拥有运往加萨的粮食、药品及其他基本物资。我们有足够物资，足以供应当地全体民众未来3个月的粮食。」

以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）今天达成加萨停火协议，双方同意释放最后一批仍在世的人质，这是结束这场造成数万人丧生并引发人道灾难战争的重要一步。

以色列内阁将于格林威治标准时间（GMT）15时召开会议，讨论全体人质释放计画。协议预计将于今天稍晚在埃及签署，目前双方正于当地间接谈判。

这项协议源自美国总统川普（Donald Trump）上月公布的20点加萨和平计画，内容包括以色列应撤出加萨，并释放数百名巴勒斯坦囚犯，以交换以色列人质获释。

哈玛斯自2023年10月攻击以色列，引发历时逾两年的战争。根据停火协议，加萨将会迎来大举涌入的援助，联合国已宣布当地出现饥荒。