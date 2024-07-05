以派情报头子率团赴卡达 谈加萨停火和人质协议

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（法新社耶路撒冷5日电） 消息人士指出，以色列总理尼坦雅胡今天下令情报头子率团前往卡达，与调停者就加萨停火会谈，有可能促成哈玛斯武装分子释放去年10月7日突袭掳走的人质。

在看好可能出现突破的新氛围中，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨晚与安全内阁举行会议，研议经卡达和埃及调停者传来的新哈玛斯（Hamas）提议。

以色列相信数十名人质仍在加萨（Gaza）存活着，由于这个饱受战火蹂躏的巴勒斯坦领土伤亡攀升，双方面临达成协议的国际压力也持续升高。

一名知情人士表示，以色列情报机构摩萨德（Mossad）局长巴尼亚（David Barnea）带领一个代表团前往卡达，卡达居中调解已经数个月之久。巴尼亚预计今天抵达卡达首都杜哈（Doha）与总理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）见面。

因事属敏感要求匿名的消息人士表示：「他将与卡达总理会面进行讨论，目的在拉近双方就加萨问题达成协议。」

白宫指出，美国总统拜登在与尼坦雅胡通话中，对派出代表团的决定大加赞许。拜登对以色列谈判者与调停者「接洽」以试图「敲定协议」的决定表示欢迎。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）