以空袭叙国两省目标 引发大火酿财产损害

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（法新社大马士革10日综合外电报导）以色列继前一天攻击叙利亚南部之后，叙利亚官媒指出，以色列今天一早又攻击了叙国中部两省荷姆斯（Homs）及哈玛（Hama）。

据叙利亚新闻社（SANA）报导，军方消息人士表示，「凌晨1时左右，以色列敌军发动空中攻击行动…锁定荷姆斯省哈希亚（Hassia）工业区的一处汽车组装厂」，以及哈玛一处军事据点。哈希亚位在哈玛市以南约80公里。

报导说：「蒙受的仅限于财产损失。」

叙利亚新闻社引述哈希亚工业区经理的说法指出，以色列不仅攻击厂房，也攻击「装载医疗和物资」的车辆，引发大火。消防人员目前还在抢救之中。

总部在英国的战争监督团体叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，哈希亚一座「伊朗车厂」遭「直接」锁定，哈玛省则是一处空防和政府军所在地遇袭。

叙利亚2011年爆发内战，以色列自此对叙国发动数百次空袭，主要是锁定军事据点和有伊朗当后盾的战士，包括黎巴嫩真主党（Hezbollah）。 前一天，叙国官媒报导以色列轰炸叙国南部，在以色列并吞的戈兰高地（Golan Heights）附近造成1警丧生。对此，以军称他们击毙的是1名人在叙国境内的真主党分子。

叙国政府与反对派之间的内战迄今打了超过10年，这段期间，伊朗和真主党是叙国政府最重要的盟友。