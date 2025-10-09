以色列与哈玛斯达停火协议内幕 看懂川普如何软硬兼施

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普高调宣布以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）达成和平协议，然而这场「缔造和平」的功绩并非偶然，川普在幕后软硬兼施，最终才促成这项历史性协议。

对于热爱自诩为「和平缔造者总司令」的川普来说，这是一个典型的戏剧性时刻。

川普的最高外交官、美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）打断了白宫一场电视转播的会议，递给川普一张纸条，并在他耳边低语，暗示加萨协议即将达成。

不久后，川普在他的社群平台「真实社群」（Truth Social）上宣布协议达成，并写道：「和平缔造者有福了！」

然而，尽管高潮戏码在法新社记者等媒体面前上演，但川普大部分的努力都是在幕后进行，他试图向不情愿的以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）施压，并赢得阿拉伯国家的支持。

●施压尼坦雅胡

为了寻求获得诺贝尔和平奖并巩固政治功绩，川普这次的做法与他过去被认为给予关键盟友以色列一张「空白支票」的态度有所不同。

川普9月29日在白宫接待尼坦雅胡，公布他的20点和平计画时，他公开表现出完全支持这位以色列总理的样子。

川普当时表示，如果哈玛斯不接受这项计画，那么以色列将获得他的「全力支持来完成任务」，并摧毁这个巴勒斯坦武装组织。

然而私底下，川普正在施加压力。

首先，他摊在尼坦雅胡和以色列官员面前的计画，是前一周在联合国与阿拉伯及穆斯林领袖进行广泛磋商后所起草。

当尼坦雅胡面对这份计画时，他发现其中有他曾矢言绝不接受的关键领域，特别是他拒绝允许建立巴勒斯坦国。

●卡达遭攻击 阿拉伯团结

在谈判处于敏感阶段时，以色列攻击了同为美国盟友的卡达境内的哈玛斯成员，川普对此私下感到愤怒。他利用阿拉伯国家反对这次攻击的团结立场，让他们全都同意了这项计画。

接着，他设局让尼坦雅胡在白宫椭圆形办公室打电话给卡达领袖致歉。白宫发布的一张照片显示，川普甚至手拿话筒，让尼坦雅胡照稿念出道歉声明。

政治新闻机构Politico报导，卡达一名高阶官员当时也在房间里，以确保尼坦雅胡照稿演出。川普后来签署一项非同寻常的命令，向卡达给予美国的安全保证。

这一转变也反映出川普在两次总统任期内与阿拉伯国家培养出的密切关系。

在他的第一次任期内，阿拉伯联合大公国、巴林和摩洛哥签署了承认以色列的「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords）。

而这一次，川普首次重要的海外访问是前往波斯湾的卡达、埃及和阿拉伯联合大公国首都阿布达比（Abu Dhabi），并未在以色列驻足。

●哈玛斯握人质筹码

川普加强施压，给哈玛斯设定10月5日的最后期限，要求他们达成协议，否则将面临「严重后果」。

哈玛斯则巧妙接招，利用川普一再公开承诺要解救所有加萨人质的承诺，抛出了释放人质的提议。川普先前曾多次在白宫会见人质家属。

川普迅速将此事视为一场胜利。他发布一段影片讯息，并以美国总统前所未见之举，转发了被华府列为恐怖组织的团体哈玛斯的声明。

他没有提及哈玛斯并未完全同意他计画中大部分其他要点的事实。

但川普没有在细节上纠结，而是敦促以色列、哈玛斯及相关调解人员迅速敲定协议。

川普告诉新闻网站Axios，他曾对尼坦雅胡说：「『毕比（Bibi），这是你致胜的机会。』他接受了。他也必须接受。他别无选择。在我这儿，你就得接受。」