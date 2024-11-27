以色列与真主党达成停火协议 5大重点一次看

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（法新社华盛顿26日电） 以色列与伊朗支持的黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）全面交战2个月后，今天在美国与法国居中斡旋下达成停火协议，将终结这场破坏力极大的冲突。

一名知悉谈判内容的美国高阶官员说，以色列与真主党达成的停火协议，目的在让以色列军队于未来60天自黎巴嫩南部和平撤军。以下是法新社整理的5大重点。

● 停火协议何时生效？

这项停火协议已在以色列与黎巴嫩当地时间27日凌晨4时（台湾时间早上10时）生效，应该能够终结一场迫使以色列数万人以及黎巴嫩数十万人逃离家园的战争。

● 下一步为何？

一名不愿具名的美国官员说，以色列部队将坚守阵地，但接着「为期60天的阶段展开时，黎巴嫩军队与安全部队将开始往南部署」。

这位官员解释，这将让他们有时间抵达以色列阵地，届时以色列将开始逐步撤军，不会形成让真主党或其他人趁虚而入的真空情况，而撤军所花费的时间将不超过60天。

真主党也必须撤出与以色列交界的南部边界，并向北移动到利塔尼河（Litani River），尽管联合国安全理事会已在2006年决议案中呼吁这么做，但真主党没有付诸行动。

美国总统拜登在解释停火协议时强调：「不能让真主党恐怖分子在黎巴嫩南部重振旗鼓。」

● 如果事情没有顺利进行？

拜登说，在法国与其他盟友支持下，美国将「提供必要援助，确保这项协议完整且有效地执行」。然而，他说，这不代表美国将派遣地面部队。

拜登表示：「如果真主党或任何其他人违反协议，并对以色列构成直接威胁，那么以色列保有符合国际法的自我防卫权利。」

美国与法国将加入以色列与真主党在2006年战争后建立的三方机制，这个机制包含联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）、以色列与黎巴嫩。

美国官员说，这个机制将肩负让各方保持沟通的任务，并确保只要发现有违反协议情况，将出手处理避免情势升级。未来这个机制将由美国主持。

一个由「其他几个国家」军队组成的军事委员会，也将向黎巴嫩军队提供设备、训练与金援方面的额外支持。

这位官员说：「我们仍致力于待在当地，每天观察局势发展，并让每个人都知道…全世界都在看。」

● 黎巴嫩的下一步动向

美国官员说，由于「真主党现阶段在军事与政治方面极度虚弱」，这项停火协议是「黎巴嫩能在其领土重建主权」的大好契机。

拜登表示，「未来60天，黎巴嫩军队与国家安全部队将再度部署并掌控自己的领土」，称这对黎巴嫩而言是「新的开始」。

● 停火协议对加萨代表的意义？

美国官员说，黎巴嫩停火协议可能成为「推动达成加萨停火协议，并让人质带回家的一个垫脚石」。

他说，这大致上将形成这个局面，因为巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）将体认到「真主党已决定抛弃他们，并斩断这两场冲突的连结」。哈玛斯2023年10月7日袭击以色列，促使以色列挥军入侵加萨。

这位官员说：「再也没有人会前来支援他们。我觉得这是对现实局势的强大改变…如果哈玛斯内有任何人以为他们的理念获得广泛支持，我觉得他们今日已认清事实并非如此。」