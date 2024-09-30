以色列与联合国关系因加萨战争陷入谷底

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（法新日内瓦30日电） 以色列与联合国关系长期存在争议，自去年10月7日加萨战争爆发以来，双方关系再次陷入谷底。专家指出，以色列蔑视联合国，恐损及联合国威望。

自从将近一年前，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）在以色列境内发动造成惨重伤亡的袭击以来，附属联合国的法院、理事会、机构与职员，大肆抨击及谴责以色列在加萨走廊发动毁灭性的报复行动。

以色列特别把矛头指向援助加萨的联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA），但是整个联合国体系，乃至秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres），都感受到了以色列的愤怒。

去年10月7日哈玛斯无预警袭击以色列南部，仅时隔数周后，以色列开始呼吁古特瑞斯辞职，因他声称，以色列遭袭击「并非凭空发生。巴勒斯坦民众遭受长达56年令人窒息的占领」。

与此同时，批评人士强调，自从联合国大会表决通过决议，为1948年以色列建国铺路以来，以色列无视于为数可观的联合国决议与国际法院裁决，却无需承担后果。 以色列向来漠视联合国194号决议，这项决议保证1948年从以色列占领地被驱逐的巴勒斯坦人，回归或获得赔偿的权利。

联合国巴勒斯坦领土人权状况特别报告员艾班尼斯（Francesca Albanese）更是屡屡指控，以色列在加萨走廊犯下「种族灭绝」罪，近来还暗示以色列将成为「被唾弃的国家」，艾班尼斯因此遭到猛烈抨击。

其他专家则警告，以色列蔑视联合国，恐损及联合国的威望。

联合国享有安全饮用水和卫生设施人权问题特别报告员阿罗霍－阿谷多（Pedro Arrojo-Agudo）则示警，当联合国机构「做决定而不受尊重」，恐将面临后果，「若我们无动于衷，我们就是在摧毁联合国」。（译者：曹宇帆/核稿：陈正健）