以色列人携粮食赴边境 声援加萨巴勒斯坦人

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（法新社以色列克瑞沙洛7日电） 穿着写有「别让加萨人挨饿」T恤的数十名以色列行动人士，今天带着援助粮食开车前往被围困的加萨边境，表达对当地巴勒斯坦人的支持。

这支由30台车辆组成的车队在距离以色列南部克瑞沙洛（Kerem Shalom）过境点不到3公里处遭警察拦下。

这场行动的发起人早就料到会有这样的结果，他们承认这个车队只是社会上一场象徵性的行动；他们对巴勒斯坦人困境的关注，使得他们成为少数族群。

策划这次示威活动的「站在一起」（Stand Together）联盟成员萧菲特（Nadav Shofet）表示，此举的目的是强调「不同的声音」，并表明「我们的社会中，有人认为加萨（Gaza）正在发生的事是令人无法接受的」。

大多数示威成员今天穿着写有「别让加萨人挨饿」（Don’t Starve Gaza）字眼的紫色T恤，还在汽车后照镜系上黄丝带。巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日突击以色列南部，并掳走大批人质，黄丝带正是解救人质运动的象徵。

参与今天示威活动的39岁语言治疗师凯斯拉西（Orly Shay Keslassy）说：「我们对抗哈玛斯的战斗是正当的，但我们不能忽视加萨有数以百万计的无辜人们。身为一名以色列人，我实在无法接受我国政府和以色列有部分人士不希望加萨人民有足够的粮食。」