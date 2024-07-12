以色列作战后 加萨市瓦砾堆下找到60具遗体

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（法新社加萨市11日电） 在以色列军方宣告其在加萨走廊北部加萨市的行动结束后，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯统治下的加萨走廊官员今天表示，他们在一区的瓦砾堆下已找到约60具遗体。

以色列军队进攻加萨市（Gaza City）西部的舒贾亚区（Shujaiya）达2周后，昨天表示任务已完成。但加萨市仍持续遭受轰炸和战斗冲击。

加萨市数月来最激烈的几场战斗，有些正是落在舒贾亚区。加萨走廊（Gaza Strip）民防机关今天表示，在当地瓦砾堆下已发现约60具遗体。

根据哈玛斯（Hamas）的说法，以色列在舒贾亚区的行动「摧毁了300多间住宅及100多间商家」。

当地居民奈里（Mohammed Nairi）表示，他和其他人回到舒贾亚区后，见到「难以言喻的巨大破坏。所有房屋都被粉碎」。

舒贾亚区的战斗、轰炸和居民逃难激增之际，各方也在阿拉伯国家卡达（Qatar）就以哈战争进行谈判，盼能达成休战和人质释放协议。

美国总统拜登（Joe Biden）告诉媒体记者，美国政府持续朝达成停火协议「取得进展」，他并呼吁结束这场战争。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前要求让以色列对加萨走廊沿着埃及边界的重要地区保有控制权，但这项条件与哈玛斯的立场相冲突，也就是停火后以色列必须从加萨走廊全境撤出。