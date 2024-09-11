以色列公布6人质身亡隧道影片 可见大片血迹

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（法新社耶路撒冷10日电） 以色列军方今天播出加萨走廊一处地下隧道影片，指巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」就是在此杀害去年10月7日袭击期间绑架的6名人质，以方日前寻获了他们的遗体。

以色列部队本月1日寻获6名人质遗体，他们身亡的消息在以色列引发巨大悲痛，民众举行大规模抗议，要求政府采取更多行动救回还留在加萨走廊（Gaza Strip）的人质。

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）今天提供6名人质在加萨走廊南部度过生命最后几天的新相关细节，指隧道空间小到不可能在里面站立。

哈加里在影片中说：「他们曾在这个隧道待了数周或数天，这点我们会查出来。但他们在隧道的生活条件非常恶劣，没有空气可以呼吸。」

哈加里谈到，以色列部队找到床垫、衣物、装满尿液的瓶子、一副西洋棋、可兰经、AK-47突击步枪弹匣以及人质被枪杀的血迹。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上周提到，6名人质是「后脑」中弹。哈加里发誓，以色列部队将「追捕」杀害6人的武装分子。

人质及失踪家庭论坛（Hostages and Missing Families Forum）称今天播出的影像「令人震惊」，并警告拯救仍遭关押人质的「时间不多了」。

人质及失踪家庭论坛透过声明指出：「以色列总理及政府部会首长对被绑架者的命运与安全负有共同责任。他们的沉默与不作为在这国家史上前所未见，历史将永远和他们算帐。」