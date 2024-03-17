以色列内阁将开会 讨论休战谈判代表授权事宜

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（法新社耶路撒冷16日电） 以色列总理办公室表示，以色列安全内阁定于明天召开会议，针对即将前往卡达首都杜哈（Doha）出席加萨休战谈判的代表团的「授权」进行讨论。

以色列总理办公室声明指出，安全内阁和规模较小的5人战时内阁将于明天召开会议，「在负责谈判的代表团前往杜哈之前，决定代表团的授权」。声明并没有具体说明代表团何时出发。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面临将人质救回来的国内政治压力。巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日对以色列南部发动史无前例的袭击，引发了加萨走廊（Gaza Strip）持续至今的战争。

哈玛斯在突袭以色列南部期间杀害约1160人，其中多为平民，并掳走约250名人质；以色列认为约130人仍在加萨，包括据信已死亡的32人。

以色列旋即对哈玛斯把持的加萨发动军事行动，迄今据信已导致至少3万1553人丧生，其中多为妇孺。

以色列之前未派代表团至埃及开罗（Cairo）出席休战谈判。

决定派遣代表团前往杜哈，是因为哈玛斯提交新提案，提出以暂停战斗6周换取释放部分人质和巴勒斯坦囚犯的要求。