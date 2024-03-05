以色列再控联合国难民机构雇用逾450名「恐怖分子」

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（法新社耶路撒冷4日电） 以色列军方今天指控联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署在加萨雇用「超过450名恐怖分子」，称这些人隶属「哈玛斯」（Hamas）等武装组织，以方已与联合国分享情资。

联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）在加萨人道救援工作上扮演核心角色。多个援助团体纷纷警告，以色列与哈玛斯交战近5个月，加萨的饥荒已迫在眉睫。 以色列军方声明表示：「根据情资，超过450名隶属加萨走廊（Gaza Strip）恐怖组织的恐怖分子也受雇于联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署，主要来自哈玛斯。」

联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署在以色列占领的巴勒斯坦地区、黎巴嫩、约旦和叙利亚约雇用3万人，其中约1万3000人在加萨走廊经营学校、诊所和其他社会服务机构，并提供人道援助。

以色列军方还公布所谓「一名在UNRWA学校教阿拉伯语的恐怖分子」的录音档，称他「自述（在去年10月7日哈玛斯突袭时）进入以色列领土，并宣称挟持以色列女性人质」。法新社无法独立确认这份声明所述内容。

以色列指控UNRWA有十多名雇员涉入哈玛斯去年10月7日突袭以色列南部的事件，使得这个联合国机构陷入争议。

在以色列提出指控后，美国、英国、德国、日本等多国已暂停资助UNRWA。但欧洲联盟执行委员会（European Commission）本月1日表示，将挹注5000万欧元（约新台币17亿元）资金。

UNRWA负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）曾说，以色列指控他的前雇员，却没有出示证据。联合国已开除以色列指控的工作人员，并展开内部调查。

以色列军方今天提出新的指控，拉扎里尼也正好准备在联合国大会上为UNRWA辩护。他在写给大会主席的信中说，UNRWA执行任务的能力「受到严重威胁」，呼吁成员国「为维持（UNRWA）提供必要的政治支持」。

拉扎里尼在联合国大会上说：「解散UNRWA是短视之举。这么做会牺牲一整代儿童，埋下仇恨、愤怒和未来冲突的种子。」