以色列再收到3人质遗体

（法新社耶路撒冷2日电） 以色列今天表示，已经再从巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯手中接收3名人质的遗体。这是根据加萨停火协议持续进行中的人质与囚犯交换工作其中一环。

尽管偶有冲突，根据美国斡旋的协议，自10月10日以来，加萨地区实施的脆弱停火仍获维持，协议首阶段重点在于让无论生还或遇害的所有以色列人质能够归返。

以色列总理办公室宣布：「透过红十字会（Red Cross），以色列已经收到交给加萨走廊（Gaza Strip）的以色列国防军（IDF）和国家安全局（Shin Bet）人员的3名罹难人质的棺木。」声明同时表示，这些遗体将送往以色列境内的法医中心进行身分确认。

哈玛斯（Hamas）旗下的武装团体先前表示，今天稍早「在加萨走廊南部一条地道沿线发现」这3具遗体。

停火生效以来，哈玛斯已经释放20名生还人质，并开始交还罹难者遗体。

28位罹难人质当中，此前哈玛斯已交还17具遗体，包括15名以色列人、一名泰国人和一名尼泊尔人。

以色列指责哈玛斯迟未交还遗体。巴勒斯坦方面则表示，许多罹难者被埋在瓦砾堆下，导致交还进度缓慢。

哈玛斯发言人卡西姆（Hazem Qassem）在声明中表示，今天移交之举显示该组织「正尽一切努力要尽速归还遗体」。

一个代表人质家属的以色列团体呼吁各方「意志坚决」，带回尚未寻获的被俘者遗体。

人质及失踪家庭论坛（Hostages and Missing Families Forum）指出：「人质家属要求总理以决心和坚定态度促成哈玛斯立即履行协议承诺，将所有罹难人质的遗体交还以色列。」